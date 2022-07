عالمی ادارہ صحت نے "منکی پاکس "کو ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا عالمی ادارہ صحت نے "منکی پاکس "کو ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا

گنیوا(ڈیلی پاکستان آن لائن )عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او )کے سربراہ "ٹیڈروس ادھانوم "کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کا 70 سے زائد ملکوں میں پھیل جانا ایک غیر معمولی صورتحال ہے لہٰذا اب اس بیماری کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا جانا ناگزیر ہوگیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر عالمی ادارہ صحت نے اپنے آفیشل اکاونٹ سے پیغام جاری کیا ہے کہ"ہمیں اس وقت عالمی وبا کا سامنا ہے جو کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور اس مرض (منکی پاکس)کے ایک سے دوسرے شخص میں منتقلی کے مختلف طریقے ہیں ،جن کے بارے میں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں ۔

"So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly, through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the International Health Regulations."-@DrTedros #monkeypox — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

ایک اور ٹویٹ میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ "ان تمام وجوہات کی بنا پر فیصلہ کیا ہے کہ "منکی پاکس "وبا دنیا کیلئے ہیلتھ ایمرجنسی بن چکی ہے ۔

ڈبلیو ایچ او کی جانب سے کہا گیا ہے کہ "منکی پاکس " کا زیادہ تر شکار وہ افراد ہیں جو مرد سے مرد تعلقات قائم کرتے اور خا ص کر وہ مرد جن کے ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں ۔

ڈبلیو ایچ او کا مزید کہنا ہے کہ اس لیے "منکی پاکس " کو روکنے کیلئے ضروی ہے کہ تمام ممالک ایسی کمیونیٹیز کیساتھ کام کریں جو مرد سے مرد تعلقات قائم کرتی ہیں اور بہترین طریقے سے ڈیٹا حاصل کر کے ان تک مکمل معلومات پہنچائیں تا کہ اس وبا سے متعلق حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں ۔

واضح رہے کہ بی بی سی کے مطابق امریکا میں 2 بچوں میں بھی "منکی پاکس "کے اثرات سامنے آ چکے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے جبکہ دوسرا واشنگٹن سے ہے ،امریکا میں اب تک منکی پاکس وائرس کے 25سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں۔