مبینہ طور پر بھارتی سیاستدان کے زیر اہتمام چلنے والے قحبہ خانے پر چھاپہ، 500 کنڈوم بھی برآمد، تقریباً 70 افراد گرفتار

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی جنتا پارٹی (بی جے پی )کے میگھالیہ کے نائب صدر "برنارڈ این ماراک "کے ذریعہ مبینہ طور پر چلائے جانے والے کوٹھے سے 70کے لگ بھگ خواتین اور مردوں کو قابل اعتراض حالت میں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ فارم ہاؤس سے 500 غیر استعمال شدہ کونڈم اور 400بوتل شراب بھی برآمد ہوئی ہے ۔

"انڈین ایکسپریس" کے مطابق "ویسٹ گارو ہلز "ضلع کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس "وویکانند سنگھ "نے بتایا کہ برنارڈ این ماراک عرف "ریمپو باغن"کے فارم ہاؤس پر خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ہفتے کی شام چھاپہ مارا گیا ہے ،جہاں سے 6نابالغوں کو ریسکیو کیا گیا ہے جنہیں گندے کمروں میں بند کیا گیا تھا ۔

Meghalaya Police busted a huge sex racket & arrested 73 persons in West Garo Hills dist & seized 36 vehicles, 414 liquor bottles, 49 mobile phones, sharp weapons & other items during the raid conducted at Rimpu Bagan area in the dist: Vivekanand Singh Rathore, SP, West Garo Hills pic.twitter.com/UVGr1nmcmr