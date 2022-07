آصف زرداری اور شجاعت حسین کے آرام دہ صوفوں پرسوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا

لاہور (ویب ڈیسک)جمعہ کو پنجاب اسمبلی میں وزیراعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر سیاسی صورتحال ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوتی رہی، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اورمسلم لیگ (ق) کے سربراہ چوہدری شاعت کے درمیان ملاقاتوں نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ان ملاقاتوں سے زیادہ دونوں رہنمائوں کی ملاقات کے دوران استعمال ہونیوالا صوفہ بھی خبروں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگیا اور انٹرنیٹ پر میمز کا طوفان آگیا۔

دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے موقع پر نظر آنے والے آرام دہ صوفوں نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرالی، ان صوفوں کو بنانے والی کمپنی ہائی لائف نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ لمبی گفتگو کرنی ہوتو صرف ’’ریکلائنر“ پر بھروسہ کریں۔

وسیم عباسی نے لکھا کہ "دو کنگ میکر سیاست کے کھیل کو ویڈیو گیم کی طرح کھیلتے ہوئے۔۔ ان کو جیسے کوئی جلدی ہی نہیں ہے۔۔نہ کوئی ٹینشن ہے۔۔

وزیردفاع خواجہ آصف نے بھی صوفہ بنانے والی کپمنی کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اسے شاندار ایڈورٹائزنگ قرار دیا۔

اس پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ریکلائنر دے ایسا آرام جس سے آپ مشکل ترین فیصلے بھی آسانی سے کرسکتے ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ پر اس صوفے کی قیمت تقریباً پونے دو لاکھ روپے ہے۔

اس صوفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پیروں کو آرام پہنچانے کیلئے فوٹریس شامل کیا گیا ہے جبکہ گردن کے آرام کیلئے ایک لمبا کشن شامل کیا گیا ہے، اسکے علاوہ اس میں شامل نرم و گداز فوم کی وجہ سے آپ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوگا۔

Is it just me, or can others too spot the Friends vibe in the Shujaat-Zardari meeting? https://t.co/P16SplepMw pic.twitter.com/cSyg10Bztn