جاپان کے سابق  وزیر اعظم  شنزو ابے کے قتل پر لائیو رپورٹنگ کے دوران جذباتی ہونے والی  چینی خاتون رپورٹر کی  آن لائن ٹرولنگ کے بعد خود کشی کی کوشش

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ابے کے قتل پر براہ راست نشریات کے دوران جذباتی ہونے والی چینی خاتون رپورٹر نے آن لائن ٹرولنگ کے بعد خود کشی کی کوشش کی ہے۔

انڈیا ٹوڈے نے ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ژینگ ین نامی خاتون صحافی کو اس وقت چینی سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب وہ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ابے کے قتل کے موقع پر براہ راست نشریات میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں اور سسکیاں لینے لگیں۔ چینی سوشل میڈیا صارفین نے خاتون صحافی کو غیر پیشہ ور اور غیر محبِ وطن قرار دینا شروع کردیا۔

سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بعد ژینگ ین نے اپنے "غیر پیشہ وارانہ رویے" اور اپنے ذاتی جذبات کو پبلک پلیٹ فارم پر ظاہر کرنے پر معافی مانگی۔ رواں ہفتے ژینگ ین کی دوست چین لین نے ایک مبینہ خود کشی کا نوٹ شیئر کیا اور کہا کہ یہ ژینگ ین نے اپنے وی چیٹ اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا۔ ژینگ ین کی سہیلی نے تصدیق کی کہ خاتون صحافی اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں۔

خیال رہے کہ 8 جولائی کو جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ابے کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کردیا گیا تھا جب وہ انتخابی مہم چلا رہے تھے۔

This is the moment a Chinese reporter is fighting to hold back tears during a live broadcast covering the death of Japan's former PM Shinzo Abe.

This moment and the reporter in question became a much-discussed topic today on Weibo, where she's accused of being unpatriotic. pic.twitter.com/qTx7Q4YdKu