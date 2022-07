کراچی اور حیدر آباد میں کل عام تعطیل کا اعلان

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سندھ حکومت نے شدید بارشوں کے باعث کل کراچی اور حیدر آباد ڈویژن میں عام تعطیل کا اعلان کردیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے شدید بارشوں کے باعث کراچی اور حیدر آباد ڈویژن میں منگل کی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل بلدیاتی اداروں سمیت ضروری عملے کے افراد معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔

دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بھی تصدیق کی ہے کہ کل بارش کی وجہ سے دونوں ڈویژنوں میں چھٹی ہوگی۔ اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔

Due to heavy rainfall which is expected to continue even tomorrow, #SindhGovt has decided to declare Monday, the 25th of July as a public holiday in Karachi & Hyderabad Divisions. Notification in this regard is being issued