مترجم:علی عباس

قسط: 25

جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اُن ابتدائی دنوں میں موٹون میں ’ ’دی کارپوریشن“ ہماری موسیقی کی ہیئت کا تعین اور اسے پروڈیوس کیا کرتا تھا۔ میں اُن کئی ایک مواقع کو یاد کر سکتا ہوں جب میں محسوس کیا کرتا تھا کہ گیت کو اس طریقے سے گانا چاہئے اور پروڈیوسرز کا خیال ہوتا کہ اسے کسی دوسرے انداز میں پیش کیا جائے۔ گزشتہ طویل عرصے سے میں فرمانبرداررہا تھا اور اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ بالآخر وہ موقع آگیا تھا کہ جب لوگ یہ کہتے کہ مجھے کیسے گیت گانا ہے تو میں تنگ آنے لگا تھا۔ یہ 1972ءکی بات ہے جب میں 14 برس کا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں گیت "Lookin' Through the Windows" کو ایک خاص انداز میں پیش کروں اور میں جانتا تھا کہ وہ غلط تھے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، اگر آپ باصلاحیت ہیں اور آگاہ ہیں تو لوگ آپ کو سنیں گے۔ میں اپنے پروڈیوسرز سے نالاں تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ چنانچہ میں بیری گورڈی کے پاس گیا اور اُسے شکایت کی۔ میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ کیسے گانا ہے اور میں ہمیشہ اُن کی ہدایات پر عمل کرتا ہوں لیکن اب وہ بہت زیادہ مشینی رنگ اختیار کر رہے ہیں۔

چنانچہ وہ سٹوڈیو آیا اور اُنہیں کہا کہ مجھے میری مرضی کے مطابق کام کرنے دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اُس نے انہیں ہدایت کی تھی کہ مجھے کام کرنے کی مزید آزادی دی جائے یا ایسا ہی کچھ اور کہا تھا اور بعد ازاں میں نے گیت گاتے ہوئے آواز میں مزید اُتار چڑھاﺅ پیدا کئے جو بالآخر انہیں بہت زیادہ پسند آئے۔ میں گیت کے دوران بہت زیادہ فی البدیہہ بولنے لگا، جیسے ٹوٹے ہوئے الفاظ یا اُنہیں منفرد معنی ودیعت کرنا وغیرہ۔۔۔

جب بیری سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ گیت میں کوئی نہ کوئی ترمیم کرتا جو ہمیشہ درست ہوتی۔ وہ ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو جاتا اور لوگوں کے کام کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیتا۔ اکثر گیتوں میں ایسی ترامیم کر دیتا جس سے گیت بہتر ہو جاتا۔ والٹ ڈزنی بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، وہ اپنے مختلف فنکاروں کی پرفارمنس کا مشاہدہ کرنے کےلئے جاتا اور کہتا، ”خوب، اس کردار کو مزید کھل کر سامنے آنا چاہئے۔“ جب بیری سٹوڈیو میں میری کسی سرگرمی سے لطف اندوز ہوتا تو اس بارے میں مجھے آگہی حاصل ہو جاتی تھی کیونکہ اُس کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی چیز پر خوش ہوتا تو گالوں کے اندر زبان کو حرکت دینے لگتا۔ اگر چیزیں بہت بہتر انداز سے ہو رہی ہوتیں تو وہ ہوا میں کسی سابق پیشہ ور باکسر کی طرح گھونسا لہراتا۔

اُن دنوں کے میرے 3 بہترین گیت "Never Can Say Goodbye", There" "I'll Beاور "ABC" تھے۔ میں اُس پل کو نہیں بھول سکتا جب میں نے پہلی بار "ABC" سُنا تھا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ یہ اچھا ہے۔ میں اُس جذبے کو نہیں بھولا جو یہ گیت گانے کے لئے میرے اندر اُبھرا تھا، میں سٹوڈیو کے اندر داخل ہوا اور ہم کامیاب ہو گئے۔

ہم تاحال روزانہ ریہرسل اور سخت محنت کر رہے تھے۔۔۔کچھ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتیں۔۔۔ لیکن ہم شکرگزار ہیں جس مقام پر آج ہم موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے تھے اور ہمیں خود پر اتنا بھروسہ تھا اور ایسا دکھائی دیتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔

ایک بار "I Want You Back" ریلیز ہوا تو موٹون میں ہمیں ہر کوئی کامیابی کے لئے تیار کرنے لگا۔ ڈیانا کو یہ پسند آیا اور اُس نے اسے ہمارے لئے ہالی وڈ کے ایک بڑے کلب میں پیش کیا جہاں اُس نے جیری کی طرح ہمیں پُرسکون اور آرام دہ ماحول میں گیت گاتے دیکھا۔اس کے فوری بعد ہمیں ایک ٹی وی پروگرام ”مس بلیک امریکا‘ میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ اس شو میں شمولیت کے ذریعے ہم اپنے گیت اور شو کے بارے میں آگہی دے سکتے تھے۔ شو کا دعوت نامہ موصول ہوا تو ہم اُس مایوسی کو یاد کرنے لگے جو نیویارک جاکر اولین ٹی وی شو نہ کرنے پر ہوئی تھی کیونکہ ہمیں موٹون نے بلایا تھا۔ اب ہم اپنا اولین ٹی وی شو کرنے جا رہے تھے اور موٹون کے ساتھ وابستہ تھے۔ زندگی بہت اچھی ہے۔ ظاہر ہے ڈیانا نے سب سے بڑھ کر کیا۔ وہ ہفتے کی رات کو نشر ہونے والے ایک بڑے شو”دی ہالی وڈ پیلس“ کی میزبانی کرنے جا رہی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ وہ ”سپریمز “کے ساتھ آخری بار ٹی وی پرجلوہ گر ہوتی اور ہمارے لئے یہ ایک بڑی کامیابی ہو سکتی تھی۔ موٹون سٹوڈیو میں اس کی ایک اہمیت تھی کیونکہ اُس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری نئی البم ”ڈیانا بوس جیکسن فائیو کو پیش کرتی ہیں“ کے نام سے ریلیز کی جاسکتی تھی۔ قبل ازیں ڈیانا بوس جیسی نامور فنکارہ نے بچوں کے ایک بینڈ کو اتنی پذیرائی نہیںبخشی تھی۔ موٹون، ڈیانا اور گیری، انڈیانا کے 5 بچے بہت زیادہ پُرجوش تھے، اُس وقت "I Want You Back"ریلیز ہوا اور بیری نے خود کو ایک بار پھر درست ثابت کیا تھا۔ وہ تمام ریڈیو چینل جہاں سے سلائے اور بیٹلز کے گیت نشر ہوتے تھے، اب وہ ہمارے گیت بھی پیش کر رہے تھے۔ )جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔