روسی صدرولادی میر پیوٹن کے ساتھ تصویر بنوانے والی دلہن وائرل

ماسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ تصویر بنوانے والی دلہن کی ویڈیو وائرل ہوگئی،روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن کرونشٹاٹ کے علاقے میں عوام سے ملاقات کررہے تھے کہ ایک دلہن نے ان کے ساتھ تصویر بنوانے کی درخواست کی۔ جس پر روسی صدر نے دلہن کی خواہش پوری کرتے ہوئے تصویر بنوائی جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔دلہن کی سخت سکیورٹی کے گھیرے میں موجود روسی صدر کے ساتھ ویڈیو کو اب تک ہزاروں افراد دیکھ چکے ہیں اور تبصرے بھی کررہے ہیں۔ کوئی دلہن کو خوش قسمت قرار دے رہا ہے تو کوئی تنقید کررہا ہے۔

During a visit to Kronstadt, Putin had a peculiar encounter. Among the people who wanted to take a picture with the president was a bride pic.twitter.com/KrOL2Y4roE