سڑک پر پلاسٹک پھینکنے والے نوجوان نے ہی کوہلی اور انوشکا کو مشکل میں ڈال دیا، ایسا قدم اٹھا لیا کہ جوڑی کی پریشانی کی حد نہ رہے گی

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی وڈ اداکارہ انوشکا شرما اور بھارتی کرکٹ اسٹار ویرات کوہلی کو کچرا پھینکنے والے نوجوان کی جانب سے قانونی نوٹس موصول ہوگیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ارہان سنگھ نے بتایا کہ ’میرے قانونی مشیر نے ویرات کوہلی اور ان کی اہلیہ انوشکا کو قانونی نوٹس بھیج دیا اور اب بال ان کی کورٹ میں ہے۔ارہان سنگھ کا کہنا تھا کہ انہیں ویرات اور انوشکا کے جواب کا انتظار ہے۔

واضح رہے کہ انوشکا اور ویرات کو قانونی نوٹس نوجوان ارہان سنگھ نے بھیجا ہے جنہیں انوشکا نے گزشتہ ہفتے لگڑری گاڑی سے کچرا پھینکنے پر کھری کھری سنائی تھی جس کی ویڈیو ویرات کوہلی نے بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ارہان سنگھ چائلڈ اسٹار کی حیثیت سے شاہ رخ خان کی فلم میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں تاہم اس حوالے سے انوشکا اور ویرات کو علم نہیں تھا۔ویرات کے ویڈیو پوسٹ کرنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔کچھ لوگوں نے تو اسٹار جوڑی کے اس عمل کو سراہا جب کہ کچھ نے انوشکا کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہیں تھوڑی نرمی سے بات کرنی چاہیے تھی۔

Saw these people throwing garbage on the road & pulled them up rightfully. Travelling in a luxury car and brains gone for a toss. These people will keep our country clean? Yeah right! If you see something wrong happening like this, do the same & spread awareness. @AnushkaSharma pic.twitter.com/p8flrmcnba