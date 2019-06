شریف خاندان متحد کوئی اختلافات نہیں،پارٹی صدر کو ہر معاملہ پر اعتماد میں لینا میرا فرض،مریم نواز شریف خاندان متحد کوئی اختلافات نہیں،پارٹی صدر کو ہر معاملہ پر اعتماد میں ...

لاہور(جنرل رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان مسلم لیگ (ن)کی نائب صدر مریم نوازنے اپنی پریس کانفرنس کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہاہے میرے بیان کو اخبارات اور میڈیا میں سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا،میرا اور میرے چچا کا انتہائی ادب و احترام اور پیار محبت کا رشتہ ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں اور ہر معاملے پر ان کو اعتماد میں لینا میرے فرائض میں شامل ہے،شریف خاندان الحمدللّٰہ مکمل طور پر متحد ہے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک بیان میں مریم نواز نے کہامیری گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کو اخبارات اور میڈیا میں سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔انہوں نے کہاکہ میرا اور میرے چچا کا انتہائی ادب و احترام اور پیار محبت کا رشتہ ہے وہ پارٹی کے صدر ہیں اور ہر معاملے پر ان کو اعتماد میں لینا میرے فرائض میں شامل ہے۔بجٹ تقریر کے دوران میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کی میثاق معیشت کی پیشکش کو جو انہوں نے ستمبر 2018 میں کی تھی اس کو پائے حقارت سے ٹھکرا یا گیا جس کے جواب میں سپیکر نے کہا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔سپیکر کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا it's never too late.۔انہوں نے کہاکہ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو میں میں نے معیشت کی زبوں حالی کے حوالے سے کہا کہ عمران خان اور جعلی حکومت کی نالائقی نے معیشت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے اور معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اس حوالے سے میرے بیان کو جس طرح پیش کیا گیا اس سے میری اور میرے چچا کی دل آزاری ہوئی،شریف خاندان الحمدللّٰہ مکمل طور پر متحد ہے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہاکہ ہمارے مخالفین نے 30 سال سے یہ کوشش کی ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے مگر اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شریف خاندان متحد ہے اور انشاء اللہ متحد ہی رہے گا۔قبل ازیں ٹوئٹر پر اپنے بیان میں مریم نوازکا کہنا تھا کمیشن بنانے چلے تھے،کمیشن تو بنے گا مگر اس نالائقی اور نااہلی پر۔ مریم نواز نے قرضوں کے اعدادوشمار کے حوالے سے مختلف اخبارات کے تراشے شیئر کرتے ہوئے لکھا کمیشن بنانے چلے تھے،کمیشن تو بنے گا مگر یہ حکومت کی نالائقی اور نااہلی پر بنے گا۔

