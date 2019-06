” میرا 4 ہزار روپے کا فون ہے اور 52 ہزار ٹیکس کا نوٹس آیا ہے “ پی ٹی آئی کے ووٹر کے آنسو نکل آئے ، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ برپا کر دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور موبائل فونز کا شوق بھی اب مہنگا ترین ہو تا چلا رہاہے تاہم ایک پی ٹی آئی کے ووٹر اور نوجوان جو کہ ٹھیلہ لگاتا ہے ،اس کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب اس کوپاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے نوٹس ملا کے اس کے چار ہزار روپے کے موبائل فون پر 52 ہزار وپے ٹیکس لگا دیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں نوجوان لڑکا کہنا تھا کہ میں نے یہ موبائل فون چار ہزار روپے کا لیا تھا لیکن اس پر مجھے 52 ہزار روپے ٹیکس کا نوٹس ڈال دیا گیاہے ، میں غریب آدمی ہوں ،میں 52 ہزار روپے کہاں سے لے کر آﺅں ، میں پورے مہینے میں چھ ہزار کماتاہوں ، عمران خان میرے گھر سے آپ کو عام انتخابات میں 8 ووٹ دیئے گئے تھے ، مجھے بتائیں کہ میں 52 ہزار کہاں سے لاﺅں ، مجھے دھوپ میں ٹھیلے پر کھڑے ہو کر 52 ہزار کما کر دکھاﺅ ، یہ کونسا نیا پاکستان ہے یا کونسی تبدیلی ہے ، آپ نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں ۔

ویڈیو دیکھیں:

Current market value of his mobile phone is 4000 rupees and PTA has served him a notice to pay 52,000 rupees tax. This guy claims that he and his eight family members voted for PTI in last GE but now they’re very disappointed. Tabdeeli? pic.twitter.com/JJ16s0W63Z