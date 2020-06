کیا پنجاب میں واقعی ہی سکول کھولے جا رہے ہیں؟ وزیر تعلیم نے واضح اعلان کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک سکول کھولنے کے حوالے کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں ڈاکٹر مراد راس نے لکھا کہ سکول کھولنے کے حوالے سے غلط اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ ہم ابھی صرف ای او پیز تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔

There is NO definite date for opening of Schools in Punjab. FAKE NEWS is being spread around. Right now we are working on SOPs which will be required when the schools open. We are preparing now rather than later unlike previous Governments used to do (Last Minute). Safety # 1.