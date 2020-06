واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس نےسپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کردیا۔ ہزاروں اموات لاکھوں مریض اور کھربوں کے معاشی نقصان نے امریکی نظام صحت کے ساتھ نظام معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایاہے۔

امریکہ میں متعدی امراض سے بچاؤ کے ادارے کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈفیلڈ نے کانگریس کے سامنے دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پرمجبورکردیا ہے۔

انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب امریکی ریاستیں آئے روز ہلاکتوں میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کررہی ہیں اور بڑی تعداد میں کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔

خیال رہے کہ امریکہ میں اب تک ایک لاکھ 20 ہزار سے زائد افراد ہلاک جبکہ 23 لاکھ کے قریب متاثر ہو چکے ہیں۔

ریڈفیلڈ نے کہا کہ ’ہم اس وائرس کا مقابلہ جس حد تک کر سکتے تھے ہم نے کیا اور اب اس نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔‘

انھوں نے کہا کہ ہمیں اس چھوٹے سے وائرس کے لیے شاید سات کھرب ڈالر خرچ کرنے پڑیں۔

دوسری جانب نیویارک سٹی کے میئر نے تیراکی کے لیے تمام ساحل کھولنے کااعلان کیاہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے اپنے پیغام میں بل ڈی بلاسیو نےکہا ہے کہ "یہ خبریں درست ہیں کہ نیویارک کے ساحلو ں کو یکم جولائی سے کھولاجارہاہے، محتاط رہیں، سماجی فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں حتیٰ کہ ساحل پر بھی"۔

The rumors are true: NYC beaches will open for swimming on July 1.

Let’s keep playing it safe: social distance & face coverings, even at the beach!