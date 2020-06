”میں نے دوسری جگہ سے ٹیسٹ کروایا ہے جو منفی آیا اور۔۔۔“ محمد حفیظ نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے کروائے گئے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آنے پر محمد حفیظ نے نجی لیبارٹری سے دوبارہ ٹیسٹ کروایا جو منفی آیا ہے جس سے مثبت رپورٹ ہونے والے دیگر کرکٹرز کے ٹیسٹوں پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کرکٹر محمد حفیظ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں لکھا ”پی سی بی کی جانب سے کرائے جانے والے کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آنے کے بعد اپنی تسلی اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نجی لیبارٹری سے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ٹیسٹ کروایا اور سب کی رپورٹس ہی منفی آئی ہیں، اللہ کا شکر ہے اور وہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔“

After Tested positive COVID-19 acc to PCB testing Report yesterday,as 2nd opinion & for satisfaction I personally went to Test it again along with my family and here I along with my all family members are reported Negetive Alham du Lillah. May Allah keep us all safe ???????? pic.twitter.com/qy0QgUvte0