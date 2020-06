مسلم لیگ ن کے معروف رہنمانے کورونا کو شکست دے دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کے معروف رہنما ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے کورونا وائرس کو شکست دے دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے بتا یا کہ آج میں نے کورونا کا ٹیسٹ کروایا اور اللہ کے کرم سے ٹیسٹ نیگٹو آیا ہے ۔انہوں نے اپنے لیے دعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادیا کیا اور دعا کی کہ اللہ سب پر اپنی رحمت کرے ۔

واضح رہے کہ آٹھ جون کو ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے کورونا پازیٹو ہونے کا بتا یا تھا ۔

By the Grace of Almighty Allah today I got tested for corona and it was “ Negative”. I am so greatful to all of You for your prayers and constant support. May Allah bless you All with His Utmost blessings always.