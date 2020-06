ملکی معیشت سے متعلق خفیہ رپورٹ پر وزیراعظم عمران خان کی حیرانگی ،شہباز شریف بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نجی نیوز چینل 24نیوز نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم عمران خان ملکی معیشت پر خفیہ رپورٹ دیکھ کر دنگ رہ گئے ۔اس خبر پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حقائق کے ظہور سے آپ صرف 'حیران' ہوجاتے ہیں ۔جب آپ حقیقت سے روابط کھو جاتے ہیں اور متوازی دنیا میں رہتے ہیں ، بے فکر اور بے نیاز ہوتے ہیں۔ معیشت خالی جگہ میں نہیں گری اور قیمتوں اچانک اضافہ نہیں ہوا۔ مسٹر ، وزیر اعظم: آپ کی پالیسیوں نے ایسا کیا!

You are only 'startled' by the emergence of facts when you lose touch with reality & live in a parallel world, unconcerned & indifferent. The economy did not collapse in a vacuum & the prices did not skyrocket all of a sudden. Mr, PM: your policies made it happen! pic.twitter.com/EyUq2ZEt8A