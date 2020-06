وہ کتاب جو امریکی صدر ٹرمپ نہیں چاہتے دنیا والے پڑھیں، عدالت سے ریلیز رکوانے کی کوشش ناکام ہوگئی، اس میں ایسا کیا ہے؟ آپ بھی جانئے وہ کتاب جو امریکی صدر ٹرمپ نہیں چاہتے دنیا والے پڑھیں، عدالت سے ریلیز رکوانے ...

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) اقوام متحدہ میں سفارتکارسے نیشنل سکیورٹی کے مشیر تک انتہائی اہم عہدوں پر فائز رہنے والے امریکی قانون دان و سیاستدان جان بولٹن نے ایک کتاب تصنیف کی ہے، جس کا نام’دی روم ویئر اِٹ ہیپنڈ‘ (The Room Where It Happened)ہے۔ اس کتاب میںجان بولٹن نے صدر ڈونلڈٹرمپ کے متعلق ایسے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں کہ صدر ٹرمپ ہر صورت اس کتاب کی اشاعت رکوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا لیکن ناکام رہے اور اب یہ کتاب منظرعام پر آ چکی ہے۔ کتاب میں جان بولٹن نے صدر ٹرمپ کے متعلق جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے مگر اس کتاب میں گزشتہ سال فروری میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے تصادم کے متعلق بھی ایک تہلکہ خیز بات کہی گئی ہے، پہلے وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ دی گارڈین اور دی وائر کے مطابق اس واقعے کے متعلق جان بولٹن لکھتے ہیں کہ پلوامہ میں دہشت گردی کے حملے کے بعد بھارت نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی اور پاکستانی شہر بالاکوٹ کے قریب جیش محمد کے ایک مرکز پر بمباری کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے اگلے ہی روز جیسے کو تیسا کے مصداق ایل او سی کے اس پار بھارتی فوج کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور جب بھارتی طیارے کارروائی کے لیے آئے تو ان کا ایک طیارہ بھی مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس روز میں شام کے وقت چھٹی پر جانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ عین اسی وقت مجھے وزیردفاع پیٹرک شینن اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جینیرا جوزف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والے اس بحران کے متعلق الرٹ کیا۔ میرے خیال میں یہ ”بحران“ اس قابل نہیں تھا کہ اسے اتنی ’ہائپ‘ (Hype)دی جاتی۔ بہرحال گھنٹوں فون کالز کے بعد بالآخر یہ بحران ختم ہو گیا کیونکہ درحقیقت یہ کوئی بحران تھا ہی نہیں۔

اب آتے ہیں اس کتاب میں صدر ٹرمپ کے متعلق کیے گئے انکشافات کی طرف۔ جان بولٹن نے کتاب میں پہلا تہلکہ خیز انکشاف یہ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈٹرمپ نے الیکشن میں جیتنے کے لیے چین سے مدد مانگی تھی۔ انہوں نے چینی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی معاشی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں دوسری بار الیکشن جیتنے میں مدد کریں۔ ایک بار صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ امریکہ میں چین کے متعلق پائے جانے والے مخالفانہ روئیے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ نے غیرمتوقع طور پر گفتگو امریکہ کے آئندہ صدارتی الیکشن کی طرف موڑ دی۔ انہوں نے چین کی معاشی صلاحیتوں کی تعریف کی اور صدر شی جن پنگ سے درخواست کی کہ وہ آئندہ صدارتی الیکشن میں ان کی فتح کو یقینی بنائیں۔

جان بولٹن نے صدر ٹرمپ پر دوسرا الزام یہ عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ میں صدر کی مقررہ مدت کو ختم کرکے اسے دوگنا کرنا چاہتے تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ امریکہ میں صدارتی ٹرم لمٹس (Limits)کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ صدر شی نے یہ آئیڈیا دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ مزید 6سال تک کام کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان کے اس آئیڈیا کی تعریف کی اور کہا کہ ”لوگ کہہ رہے ہیں امریکی نظام حکومت میں جو پابندی عائد ہے کہ ایک شخص صرف دو ہی بار صدر بن سکتا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، میرے لیے یہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ “جان بولٹن نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ میں دیگرممالک کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ 2018ءمیں ایک ترک کمپنی کے خلاف امریکہ میں تحقیقات چل رہی تھیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ کمپنی بے گناہ ہے جس پر صدر ٹرمپ نے انہیں جواب دیا کہ وہ صورتحال کو سنبھال لیں گے۔ انہوں نے صدر اردگان سے کہا کہ ”سدرن ڈسٹرکٹ کے پراسیکیوٹرز، جو یہ تحقیقات کر رہے تھے، وہ میرے نہیں بلکہ باراک اوباما کے لوگ ہیں۔ ایک بار ان لوگوں کو تبدیل کرکے ان کی جگہ میرے لوگ لگا دیئے جائیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔“

پوری دنیا چین میں قائم حراستی مراکز پر تشویش کا اظہار کرتی آ رہی ہے جن میں لاکھوں یغور مسلمانوں کو ازسرنوتعلیم کے نام پر قید رکھ کر ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جان بولٹن نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے چین کے اس اقدام کی بھی تعریف کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ چین کا یہ اقدام انتہائی درست ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ ”صدر شی جنگ پنگ کو حراستی مراکز کی تعمیر جاری رکھنی چاہیے کیونکہ ان کا یہ اقدام درست ہے۔“

نومبر 2018ءمیں دنیا ترکی میں واقع سعودی سفارتخانے میںصحافی جمال خاشقجی کے قتل کی مذمت کر رہی تھی کہ ایسے میں صدر ٹرمپ نے غیرمتوقع طور پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دفاع کیا۔ صدرٹرمپ کے اس بیان پر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا اور پورے عالمی میڈیا پر اسی ایک بیان کا چرچا کئی دن تک جاری رہا۔ جان بولٹن نے کتاب میں صدر ٹرمپ کے اس حیران کن بیان کی اس سے بھی بڑھ کر حیران کن، بلکہ چشم کشا وجہ بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان دنوں صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا کے متعلق ایک خبر گردش میں تھی اور صدر ٹرمپ کے اس بیان کا مقصد اس خبر سے توجہ ہٹانا تھا۔ اس خبر میں بتایا جا رہا تھا کہ ایوانکا ٹرمپ حکومتی بزنس کے لیے ذاتی ای میل اکاﺅنٹ استعمال کر رہی ہیں۔ من و عن یہی الزام ہلیری کلنٹن پر بھی 2016ءمیں لگ چکا تھا۔ جان بولٹن لکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اس بیان کے بعد کہا تھا کہ ”میرا یہ بیان ایوانکا کے معاملے سے توجہ ہٹا دے گا۔ اگر میں ذاتی طور پر یہ بیان پڑھوں تو یہ میرے ذہن سے ایوانکا کا معاملہ محو کر دے گا۔“

جان بولٹن لکھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار پیٹھ پیچھے صدر ٹرمپ کا تمسخر اڑایا کرتے ہیں۔ ایک بار مجھے وزیرخارجہ مائیک پومپیو کی طرف سے ایک مراسلہ موصول ہواجس میں انہوں نے صرف ایک فقرہ لکھا تھا کہ ”یہ آدمی گندگی سے بھرا ہوا ہے۔“ یہ مراسلہ 2018ءمیں صدر ٹرمپ کی شمالی کورین حکمران کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ اس کے ایک ماہ بعد مائیک پومپیو نے مجھے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے جو سفارتی کوششیں کر رہے ہیں ان کے کامیاب ہونے کا امکان صفر ہے۔

جان بولٹن نے کتاب میں صدر ٹرمپ کے علمی معیار کا بھی تمسخراڑایا ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ فن لینڈ ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے۔ وہ اسے روس کا حصہ سمجھتے تھے۔ وہ برطانیہ کے متعلق بھی اتنا نہیں جانتے تھے کہ وہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ ایک بار برطانوی وزیراعظم تھریسا مے سے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ”اوہ، تم نیوکلیئر پاور ہو؟“وہ اکثر افغانستان کے موجود اور سابق صدور کے نام بھی گڈمڈ کر بیٹھتے تھے۔وینزویلا کے متعلق صدر ٹرمپ کے خوفناک خیالات کے بارے میں جان بولٹن لکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ وینزویلا کو امریکہ کا حصہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پر حملہ کرنا اچھا اقدام ہو گا۔