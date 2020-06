چین نے امریکہ کو قیمتی مشورہ دے دیا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکہ کی جانب سے الزام تراشی کے بعد چین نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پہلے اپنے اندرونی معاملات کو حل کریں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان زاو نے کہا کہ وبائی بیماری نا اہل رد عمل ، معیشت کی کساد بازاری ، سنگین نسل پرستی ، معاشرتی بگاڑ ، منشیات کے استعمال اور بندوق کی تشدد سے کے ساتھ ساتھ میں حیران ہوں کہ مائیک پومپیو میں اب بھی اتنا اعتماد اورہمت کیوں ہے کہ چین پر انگلیاں اٹھائے ۔لی جیان زاو نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے اندرونی معاملات حل کرلیں۔

With incompetent epidemic response, economy recession, serious systemic racism, social disturbances, drug abuse & gun violence, I wonder why Pompeo still has confidence and courage to point fingers to China? I advise him to address domestic affairs first. pic.twitter.com/DFItU03qtL