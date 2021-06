پی ایس ایل فائنل میچ کا پہلا چھکا، محمد رضوان کے نام، ویڈیو دیکھیں

WHACK! Signs of aggression from skipper @iMRizwanPak to drive @MultanSultans' progress ????

???? WATCH LIVE STREAM ???? https://t.co/vyuQfW8em1#HBLPSL6 #JubileeMyStars11 #FantasyTeamBanao #MSvPZ #PSL6FINAL pic.twitter.com/qG1Fj0Xndv