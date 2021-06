ملتان سلطانز کی ٹیم کو بڑا دھچکا، محمد رضوان آؤٹ ہوگئے، ویڈیو دیکھیں

It's Pakistan cricket - of course there is a young fast bowler making a name for himself in the final!@realmimran14pk now with both wickets to fall so far ???????? #HBLPSL6 | #MatchDikhao | #MSvPZ pic.twitter.com/exrkSHX2xU