سابق مشیرمعید یوسف کے بیٹے نے انڈر 14 شطرنج ٹیم کیلئے کوالیفائی کر لیا 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کے بیٹے نے پاکستان کی انڈر 14 شطرنج ٹیم کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ۔

سماجی رابطے کی سائیٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے معید یوسف کا کہنا تھا کہ ’اب تک کی میری زندگی کاسب سے قابل فخر لمحات میں سے ایک یہ تھا کہ میں نے پہلی بار ایک گولفر کے طور پر بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان کا کوٹ پہنا، یہ 25 سال پہلے کی بات ہے،ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انڈر 14 شطرنج ٹیم کا حصہ بننے کے لیے کوالیفائی کر کے الحمدللہ میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے مزید اونچا کر دیاہے ۔

Until now, one of the proudest moments of my life was the first time I wore Pakistan's official colours to represent the country internationally as a golfer. This was 25 years ago. Alhamdulillah my son has made me even prouder this week... pic.twitter.com/we1LXC0EYv

معید یوسف نے بتایا کہ میرے بیٹے نے ابھی ویسٹ ایشین جونیئر چیمپئن شپ میں حصہ لیا تھا، اُسے سبز کوٹ میں دیکھنے سے میرا ایک اور خواب پورا ہوگیا ہے ،سابق مشیر نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہونے کے بعد گولف چھوڑ دیا، میں اپنے بیٹے کو اسی کورس میں رہنے کی ترغیب دینے کے لیے پرعزم ہوں، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مستقبل کی کامیابی اور خوشی کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہارکرتا ہوں۔

I gave up golf when I entered professional life. Am determined to encourage my son to stay the course.

Request prayers and best wishes for his and his teammates’ future success and happiness.