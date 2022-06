سنجے دت کی نئی فلم ‘شمشیرا’میں ان کے کردارکی پہلی جھلک وائرل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ معروف اداکارسنجے دت نے آنے والی اپنی نئی فلم شمشیرہ میں اپنے کردار "دروگا شدھ سنگھ" کا پہلا پوسٹر جاری کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کزشتہ دنوں میں یش راج فلمز نے شمشیرا کا پہلا پوسٹر جاری کیا تھا جس کے میں رنبیر کپور کو بڑھے ہوئے بالوں اور ہاتھوں میں کلہاڑی پکڑے دیکھایا گیا تھا ،لیکن سنجے دت کونسا کردار ادا کررہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتی تھا اور اب ان کی پہلی جھلک سامنے آگئی ہے۔

اداکارسنجے دت نے اپنے افیشل انسٹاگرام اکاونٹ پر شمشیر ا میں اپنے کردار کا پوسٹر شیئر کیا ہے اور اس پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے بتایا کہ وہ "درو گاشد سنگھ" نامی ایک پولیس کا منفی کردار ادا کررہے ہیں جس کو آپ کل ٹریلرریلیز ہونے پر دیکھ سکیں گے۔

اداکار نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر بھی اپنے کردار کی تصاویر شئیر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فلم میں"دروگا شدھ سنگھ" کا کردار نبھائے گے۔

Meet Daroga Shudh Singh. Watch him in #ShamsheraTrailer tomorrow! Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you. #RanbirKapoor | @Vaaniofficial | @karanmalhotra21| @yrf | #Shamshera22ndJuly pic.twitter.com/p4gujgIlWl