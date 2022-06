چین سے پیسے سٹیٹ بینک میں منتقل ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) چینی بینکوں نے 15 ارب رینمنبی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کردیے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ چینی کنسورشیم کی جانب سے 2.3 ارب ڈالر کی رقم سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی گئی ہے۔ اس ٹرانزیکشن سے ہمارے زرِ مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ چینی بینکوں کے کنسورشیم نے پاکستان کو 2.3 ارب ڈالر کا قرض فراہم کرنے کی حامی بھری ہے۔ اس قرضے کی ادائیگی میں کردار ادا کرنے پر وہ چینی حکومت کے شکر گزر ہیں۔

I am pleased to announce that Chinese consortium loan of RMB 15 billion (roughly $2.3 billion) has been credited into SBP account today, increasing our foreign exchange reserves.