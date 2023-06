علی باباڈا ٹ کام کا ''Made in Pakistan'' نمائش میں شرکت کا اعلان علی باباڈا ٹ کام کا ''Made in Pakistan'' نمائش میں شرکت کا اعلان

لاہور(پ ر)معروف عالمی B2B ای کامرس پلیٹ فارم علی باباڈا ٹ کام کی جانب سے پاکستان میں صنعت کو فروغ دینے کیلئے لاہور انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے والی ''Made in Pakistan'' نمائش میں شرکت کا اعلان کیا گیاہے۔ اے بی کمیونٹی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام اس دو روزہ ''Made in Pakistan'' ایکسپو میں پاکستانی سیلرز کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائیگااوراس میں مصنوعات کی شانداررینج پیش کی جائے گی۔اس نمائش کا بنیادی مقصد پاکستان کے صنعتی وکاروباری افرادکو عالمی خریداروں کی مارکیٹ تک رسائی فراہم کرنا ہے۔علی باباڈاٹ کام پاکستان کے مینوفیکچررز اور کاریگروں کی بے پناہ صلاحیت کو تسلیم کرتا ہے اور40ملین عالمی خریداروں کی مضبوط کمیونٹی کے ساتھعلی باباڈاٹ کامB2B ای کامرس پلیٹ فارم کے طور پر عالمی سطح پر اپنے پروفائل کو بلند کرنے کے لیے پرعزم ہے۔نمائش کے دوران علی باباڈاٹ کام کے بوتھ دورہ کرنے والے فروخت کنندگان کو علی باباڈاٹ کام کے ماہرین کے ساتھ ذاتی مشورے تک رسائی حاصل ہو گی تاکہ B2B ای کامرس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹ فارم کے ڈیجیٹل کا استعمال کرتے ہوئے ٹولز اور ویلیو ایڈڈ سروس پراپنے عالمی برآمدی سفر کو شروع کرنے کے بارے میں رہنمائی بھی دی جائیگی۔''Made in Pakistan''ایکسپو 24 سے 25 جون تک لاہور انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی جس میں پاکستان کے کاریگروں اور صنعت کاروں کے لیے نئے مواقع کھلنے کے امکانات کا تعین بھی کیا جائیگا۔علی بابا ڈاٹ کام کی ٹیم Booth G-4, Exhibition Hall 2 پر شرکاء کی رہنمائی کے لیے مو جود ہوگی۔