پڑوسی ملک میں عین شادی کے وقت پولیس دلہن کو ہی اٹھا کر لے گئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند مسلمان لڑکی کو عین شادی سے قبل پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اوڑیسا ٹی وی کے مطابق یہ واقعہ ریاست کیرالہ کے شہر کوالم میں پیش آیا ہے۔ ٹوئٹر ہینڈل @MahaRathii پر الفیا نامی لڑکی کی گرفتاری کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صارف کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ الفیا اور اکھیل نامی ہندو لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔

آج شام پانچ بجے دونوں کی شادی کوالم کے کے ایس روڈ پر واقع مدن تھامپورن مندر میں ہورہی تھی تاہم عین شادی کے وقت پولیس کی ایک ٹیم موقع پر آ گئی اور الفیا کو زبردستی مندر سے اپنے ساتھ لے گئی۔ الفیا کو کوالم پولیس سٹیشن لیجایا گیا اور وہاں دولہا اکھیل اور اس کے گھروالوں کو بھی بلا لیا گیا۔ تھانے میں الفیا نے اکھیل کے ساتھ جانے پر اصرار کیا۔ اس کے باوجود ایک سب انسپکٹر اپنی ٹیم کے ہمراہ الفیا کو زبردستی ایک گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔

A Muslim woman who had decided to live with a Hindu man was forcibly taken away by a police team just before her wedding!!

Alfia, a native of Kayamkulam, and Akhil, a native of KS Road, Kovalam, were in love. Last Friday, Alfia made the decision to live with Akhil and arrived in… pic.twitter.com/NWI9egsQLq