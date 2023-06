وہ پارک جس میں ڈی ایچ اے نے غیر رہائشیوں کے داخلے پر پابندی عائد کردی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی کی ڈیفنس ہاﺅسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے) نے غیر رہائشیوں کے نثار شہید پارک میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق یہ پارک ڈی ایچ اے کے فیز چھ میں واقع ہے۔ ڈی ایچ اے کراچی کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔

ایک ٹویٹ میں شیئر کیے گئے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ شہری فیملی کے ساتھ پارک میں آئیں۔ اکیلے افراد کے پارک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ڈی ایچ اے کے رہائشی افراد کو واک کے لیے پارک میں آنا چاہتے ہیں وہ مناسب لباس ، سپورٹس کٹ یا جوگرز اور کم از کم شلوار قمیص یا پینٹ شرٹ میں آئیں۔

Residents are requested to abide by the procedures set by DHA Management to enter Nisar Shaheed Park Phase IV to ensure a friendly and peaceful environment in the park.#DHA #DHAKarachi #DHAManagement pic.twitter.com/bV3jLbxIIX