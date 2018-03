یوم پاکستان پر متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو سب سے شاندار تحفہ دیدیا

انقرہ ،دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ روز یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کسیاتھ منایاگیا، پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں موجود پاکستان سے محبت کرنے والے دوست ممالک بھی پاکستانی پرچم کے رنگوں میں نہا گئے ۔



ترکی میں ایشا اور یورپ کو ملانے والے پل کوپاکستانی پرچم کے رنگوں سے مزین کیا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ترکی میں کسی بھی دوست ملک کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔

Dubai's Burj Khalifa lights up with Pakistan flag for #PakistanDay https://t.co/dzUM0xSF75 (Video: Consulate General of Pakistan, Dubai) pic.twitter.com/1dGlruA1T7