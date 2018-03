”شعیب اختر پھل خریدتے ہوئے انتقال کر گئے اور۔۔۔“ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ’خبر‘ دیکھ کر پاکستانیوں کے دل رک گئے، مگر پھر شعیب اختر نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ”بری خبر۔۔۔ شعیب اختر (راولپنڈی ایکسپریس) 42 سال کی عمر میں آج پھلوں کی دکان کے سامنے گزر گئے۔“ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس خبر نے ہر پاکستانی کو پریشان کر دیا اور ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہو گیا کہ کیا واقعی انہیں یہ صدمہ ملا ہے یا پھر کوئی جھوٹی افواہ ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔سر ویوین رچرڈز کراچی میں ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ہر کوئی حیران رہ گیا، ساتھ ہی پاکستان نہ آنے والے کھلاڑیوں کیلئے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ بھارتیوں کو ”شدید مرچیں“ لگ جائیں گی، پاکستانیوں کے دل جیت لئے

پاکستان کے مایہ ناز سابق سپیڈ سٹار شعیب اختر کے مداح صرف پاکستان میں ہی نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بھارت میں بھی ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر ’احسن کمال پاشا‘ نامی صارف نے یہ خبر پھیلائی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ احسان نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے ’Passed by‘ کا لفظ استعمال کیا اور شعیب اختر کے مداحوں کو پریشان کرنے میں کامیاب بھی رہا لیکن ایسے مذاق کی مذمت کرنی چاہئے۔

یہ پوسٹ وائرل ہوتے ہوتے شعیب اختر تک بھی جا پہنچی جنہوں نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس گھٹیا مذاق پر بھی غصہ نہ کیا اور مذاق میں ہی جواب بھی دیدیا۔ انہوں نے اس پوسٹ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لفظ "Passed by" کی وضاحت کی اور لکھا ”دوستو! میں تو روانہ پھل والی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوں، مذاق کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی، بہت اچھی کوشش تھی دوست!!!“

So i pass by a fruit shop every day guys , the joke falls apart ????

Good try buddy!!#shoaibakhtar #Rawalpindiexpress pic.twitter.com/m1rTZPa8b4 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 20, 2018



شعیب اختر کی جانب سے بیان جاری ہونے پر مداحوں نے ناصرف سکھ کا سانس لیا بلکہ مذاق کرنے والے صارف کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

عظیمی نامی صارف نے لکھا ”بیوقوفی اپنے عروج پر۔۔۔ حیران کن طور پر یہ لڑکا پاگل ہے“

Nonsense at its peak.. shockingly this man is sick. — MRK Azeemi (@MRKhanAzeeemi) March 20, 2018

فاروق احمد نے لکھا ”اللہ تعالیٰ شعیب بھائی کو لمبی زندگی عطاءکرے تاکہ وہ عرصہ دراز تک پھلوں والی دکان کے سامنے سے گزرتے رہیں“

Allah Give more life to @shoaib100mph bhai that he pass at fruit shop for a long time. #hamara_Shabi — Farooq Ahmad (@farooq0053) March 20, 2018

الیاس خان نے لکھا ”یہ بہت ہی نکما اور برا مذاق تھا“

It was such a flop joke indeed — ik (ilyas khan ) (@MKhanbn) March 21, 2018

ثناءنے لکھا ”اللہ آپ کو لمبی اور صحت مند زندگی عطاءفرمائے۔ پاگل لوگ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں“

ALLAH give you long n healty life ameen



Pgl log kuch b post kar dyty???????????? — SB (@sana_bilawal) March 20, 2018

رمیز کشمیری نے لکھا ”چوّل انسان تھا جس نے یہ مذاق کیا ہے“

Chawal insan tha jis nay ye joke Mara hai???? — Ramiz Kashmiri???????????????? (@RamirulePti) March 20, 2018

حمزہ علی نے لکھا ”یہ بالکل بھی مزاحیہ نہیں تھا، مجھے چھوٹا ہارٹ اٹیک آیا“

This wasn't even near to funny ???? Gave me a mini heart attack — Hamza Ali ???????? (@hamza2601) March 21, 2018

ایک بھارتی صارف تریویدی نے بھی شعیب اختر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ”گزرنے کا لفظ دیکھ کر دھچکا لگا لیکن پوری پوسٹ دیکھ کر سمجھ آ گئی۔۔۔ آپ ہمیشہ ہمارے پسندیدہ فاسٹ باﺅلر رہیں گے۔ بھارت سے پیار“

M shocked to saw passed....

After full status understand....



U r Our Fav fast bowler n always be...

Love From India — इंजीनिरिंग वाले बाबा (@gm_trivedi) March 20, 2018

عزیر نے لکھا ”سر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا، گندا مذاق تھا یہ“

Sir I got a big Shock. ????

Ganda jock tha ye — Uzayr Am i (@Like_White_Gold) March 20, 2018

عاقب محمود نے لکھا ”میرے خیال سے وہ توجہ چاہتا تھا جو اسے مل گئی ہے۔ اسے لینے دو۔۔۔ آپ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ پھلوں کے قریب سے گزرتے رہیں!!!“

I think he got the attention which he was seeking for.... let it be ....May you pass by more fruits everyday!!! — Aqib Mahmood (@Aaqee85) March 22, 2018

پاﺅلامی نامی صارف نے لکھا ”یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔۔۔ پوری پوسٹ پڑھنے سے پہلے میری دھڑکن ہی رک گئی تھی“