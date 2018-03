”شکریہ لاہور والو!!! گزشتہ دو راتیں میرے لئے۔۔۔“ لائم ڈاﺅسن نے پاکستانیوں کیلئے پیغام جاری کیا تو ڈیرین سیمی نے ایسا جواب دیدیا کہ ہر پاکستانی کی آنکھیں نم ہو گئیں، جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”سیمی!!! آپ ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے پلے آف اور فائنل میچ کھیلنے کیلئے کئی غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا لیکن جو آئے وہ لاہوریوں کی میزبانی دیکھ کر جھوم اٹھے اور ان لمحات کو اپنی زندگی کے یادگار ترین لمحات قرار دیدیا۔

دفاعی چیمپئن پشاور زلمی کے کھلاڑی لائم ڈاﺅسن بھی ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو پاکستان آئے اور اپنی ٹیم کو دونوں پلے آف میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں لاہور آ کر کیسا محسوس ہوا اور لاہوریوں کی میزبانی کیسی لگی؟ اس بارے میں ٹوئٹر پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ڈیرین سیمی نے ایسا جواب دیدیا کہ ہر پاکستانی کی آنکھیں فرط جذبات سے نم ہو گئیں۔

لائم ڈاﺅسن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ”لاہور کے مداحو بہت بہت شکریہ!!! سٹیڈیم میں گزرنے والی آخری دو راتیں بہترین راتیں تھیں جنہیں اپنے کرکٹ کیرئیر کے دوران دیکھنے کا تجربہ ہوا۔ پی ایس ایل فائنل کھیلنے کیلئے اب کراچی جا رہے ہیں“

Thank you Lahore fans! The last 2 nights have been the best atmospheres I’ve ever experienced in a cricket stadium. Onto Karachi for the @thePSLt20 final Sunday @PeshawarZalmi #HBLPSL2018