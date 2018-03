”ایل او سی پر قدم تو رکھو اور پھر دیکھو کہ۔۔۔“ وہاب ریاض نے یوم پاکستان کی مبارکباد دینے کیلئے نقشے کی تصویر شیئر کی تو بھارتی اپنی اوقات پر آ گئے، وہ کچھ کہہ دیا کہ پاکستانیوں کے غصے کی انتہاءنہ رہی، جان کر آپ بھی آگ بگولہ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے 23 مارچ کو قومی جوش و جذبے کے تحت یوم پاکستان منایا اور پاکستان کے روشن اور تابناک مستقبل کی دعائیں کیں۔ قومی کرکٹرز بھی یوم پاکستان جوش و جذبے سے مناتے نظر آئے اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر مبارکباد کے پیغامات شیئر کرتے رہے۔

وہاب ریاض نے بھی ایسا ہی کیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاکستان کا نقشہ شیئر کرتے ہوئے یوم پاکستان کے حوالے سے پیغام دیا۔ انہوں نے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کا حقیقی نقشہ شیئر کیا جس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور یہی بات بھارتیوں کو شدید مرچیں لگا گئی۔ بھارتی تمام اخلاقیات بھول گئے اور وہاب ریاض کو وہ کچھ کہہ دیا کہ ہر پاکستانی کا غصہ آسمان چھونے لگا۔

وہاب ریاض نے نقشہ شیئر کرتے ہوئے لکھا ”پاکستانی ہونے جیسا اور کوئی احساس نہیں ہے۔ ہر یوم پاکستان ہمیں اس بات کا جشن منانے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کون ہے اور ہمیں اپنے ملک کیلئے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے اور ہمیشہ محفوظ رکھے۔۔۔ آمین!!!“

The feeling of being a Pakistani is actually matchless. Every #pakistanday we live to see is another chance to celebrate who we are and what to work for our beloved country. May Allah keep our Pakistan under the shadow of His Mercy and safe forever Ameen



Long Live Pakistan ???? pic.twitter.com/CUeVO76NbW