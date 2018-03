میچ کے آخر ی اوور میں 23 رنز بنانے والے انور علی کوئٹہ کو میچ نہیں جتو اسکے لیکن اب انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اپنے مداحوں سے ایسی بات کہہ دی کہ سن کر آپ بھی کہیں ’چل چھوڑ یا رکھیل میں ہو جاتا ہے ‘

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان ہونے والا پہلا پلے آف میچ اس وقت سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو جب انور علی نے آخری اوور میں کمال بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 چھکے اور ایک چوکا لگایا لیکن صرف ایک سکور سے شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا تاہم اب کھلاڑی نے اپنے مداحوں کیلئے پیغام جاری کر دیاہے ۔

انور علی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ”اسلا م علیکم ، میرا یہ پیغام کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مداحوں کیلئے ہے جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ آخری اوور میں 25 رنز چاہیے تھے اور اس وقت وکٹ پر میں موجود تھا ،اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ پر بہت پریشر تھا اور 25 رنز بھی ایک ناممکن سی چیز تھی تاہم مجھے اپنے پر یقین تھا اور میں نے کوشش بھی کی اس کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن آخری گیند پر تین سکور درکار تھے لیکن دوسرا رن لیتے ہوئے رن آوٹ ہو گئے ، میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مداحوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں میچ کو ختم نہیں کر سکا ، آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اگلی مرتبہ ہم مزید اچھا پرفارم کریں گے “۔

ویڈیو دیکھیں:

Gladiator @REALanwarali reflects on the night where he came close to achieving #HBLPSL history by pulling off a 25-run last over vs Peshawar Zalmi in first play-off#ShaanePakistan #Zordaar11 pic.twitter.com/O3bwVz7zJJ