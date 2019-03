ہلال امتیاز ملٹری ملنے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کے نام پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ہلال امتیاز ملٹری ملنے کے بعد پاکستانیوں کے نام پیغام جاری کیا ہے۔

میجر جنرل آصف غفور نے پاکستانیوں کو مخاطب کرکے کہا کہ وہ پاکستانیوں کی جانب سے موصول ہونے والے پیار بھرے پیغامات پر قوم کے شکر گزار ہیں۔ ’ میرا یہ یقین ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ اپنی مسلح افواج کیلئے ظاہر کرتے ہیں‘۔

انہوں نے کہا کہ پاک فوج صرف اس وجہ سے مضبوط ہے کیونکہ اس کے ساتھ قوم کی سپورٹ اور پیار موجود ہے ، ’ آپ کا بہت شکریہ، خوش رہیں آباد رہیں‘۔

Dear Pakistanis. I am humbled by your messages of love and the one displayed in person by many. I believe that I am nothing, it’s your love for your Armed Forces that you express. We are strong only because of your love and support. Many thanks.

Stay blessed. #PakistanZindabad