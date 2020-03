”شرجیل خان بہت خاص کھلاڑی ہے اور ہم نے اس کیلئے پلان بنا لیا ہے تاکہ۔۔۔“ کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ ڈین جونز نے زبردست اعلان کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ ڈین جونز نے شرجیل خان کی حمایت میں بیان جاری کرتے ہوئے انہیں بہت خاص کھلاڑی قرار دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈین جونز اسلام آباد یونائیٹڈ کے بعد پی ایس ایل فائیو میں کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ بنے اور شرجیل خان نے بھی اس ٹیم کی نمائندگی کی ۔ ڈین جونز نے کراچی کنگز کی ہی نمائندگی کرنے والے مچل میکلینگن کے شرجیل خان سے متعلق حمایتی بیان پر جواب دیتے ہوئے پی ایس ایل فائیو کے دوران شرجیل خان کیساتھ گزارے ہوئے وقت سے متعلق مختصراً بتایا اور انہیں خاص کھلاڑی قرار دیا۔

ڈین جونز نے لکھا ”ہم نے شرجیل خان سے روزانہ بہت محنت کروائی۔ جم میں، فیلڈنگ میں اور بہت کچھ، اور ہم نے شرجیل خان کی فٹنس پر کام کرنے کیلئے منصوبے تیار کر لئے ہیں! جب وہ اپنی بہترین فارم میں ہوتے ہیں تو ایک خاص کھلاڑی بن جاتے ہیں۔“

Spot on Mitch!! We smashed him everyday.. gym .. fielding.. the lot! And we have programs in place for @SharjeelLeo14 to continue his fitness work! He is a special player when on song! https://t.co/1aalI2f0d1