کورونا وائرس کے پھیلاﺅ کا خدشہ ، پاک فوج نے ہاتھ دھونے کیلئے ایسا ’ دیسی ‘ نظام بنا لیا کہ جان کر آپ بھی فوری اپنے گھروں پر یہی کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا وائرس نے اس وقت قیمتی جانوں کے بعد اب معیشت کو بھی نگلنا شروع کر دیا ہے ، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کیلئے پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ہر طرح کی مدد حکومت کو فراہم کی جارہی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق کورونا سے محفوظ رہنے کا واحد طریقہ اچھی طرح ہاتھ دھونا اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے پاک فوج نے ایسا شاندار کام کر دیاہے کہ دیکھ کر آپ بھی عش عش کر اٹھیں گے ۔

پاک فوج نے اپنی تمام یونٹس میں ہر فوجی و افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ باقاعدگی سے اپنے ہاتھ دھوئیں ، یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات یہ بھی خدشات ہوتے ہیں ٹوٹی پر بھی جراثیم موجود ہو سکتے ہیں تاہم اب پاک آرمی نے اس کا ایسا حل ڈھونڈ لیاہے کہ جان کر آپ بھی داد دیئے بغیر نہ رہ پائیں گے اور ہو سکے تو اپنے گھر پر بھی ایسا ہی کوئی نظام کریں ۔

پاک فوج کی جانب سے تمام یونٹس مین پانی کی ٹینکیاں رکھی گئیں جس کے ساتھ ہاتھ دھونے کیلئے ایک چھوٹا سا بیسن بھی لگا یا گیا ہے تاہم اس میں ٹوٹی کو ہاتھ سے کھولنے کی بجائے پاﺅں کے استعمال سے چلایا جاتاہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیز ی سے وائر ہو گئی ہے ۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ پاک فوج کا جوان آتاہے اور اپنے دائیں پاﺅں سے نیچے دیا گیا لیور دباتا ہے جو کہ حرکت میں آتے ہوئے پانی کی ٹوٹی کو کھول دیتاہے جیسے ہی وہ جوان اپنا پاﺅں اٹھاتا ہے پانی بند ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اسی طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر ہینڈ واش لیتا ہے اور ہاتھ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد پانی سے صاف کرلیتا ہے ۔

ویڈیو میں ایسے شاندار طریقے سے ہاتھ کی صفائی کی گئی کہ دوبارہ ٹوٹی کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ، اس طرح وائرس کے پھیلاﺅ کا کسی طرح سے بھی خدشہ باقی نہیں رہتا اور آپ کے ہاتھ بھی وائرس سے پاک ہو جاتے ہیں ۔

ویڈیو دیکھیں:

See Pak Army wise arrangement within its ranks / units . No touching to tap or senitizer bottle or anything before and after washing the hands????????#StayAtHomeSaveLives#LockdownNow #BewareOfFalseMessiah #ASTAGHFIRULLAH #COVID19Pakistan pic.twitter.com/aiTGpi0cAv