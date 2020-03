کورونا وائرس کے باعث ملک میں لاک ڈاﺅن لیکن تفتان سے سکھر منتقل کئے جانے والے 640 زائرین سے متعلق ایسی خبر آ گئی کہ ہر پاکستانی خوشی سے اچھل پڑے

سکھر (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس نے دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جہاں اس وبائی مرض سے حفاظتی اقدامات کے تحت لاک ڈاﺅن کیا جا چکا ہے اور لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے تاہم خوشخبری یہ ہے کہ سکھر منتقل کئے جانے والے 640 زائرین کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق صحافی ضیاءالرحمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”تفتان سے سکھر منتقل کئے جانے والے 640 زائرین کو جلد ہی گھروں کو بھیج دیا جائے گا کیونکہ ان سب کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کئے گئے تھے اور تمام کی رپورٹس منفی آئی ہیں۔“

#Sindh: 640 pilgrims who were shifted from Taftan to quarantine in Sukkar will be sent to their homes. They were tested negative for the virus. #COVID19Pakistan