برطانیہ سے پاکستان آنے کے خواہش مند غیر ضروری سفر سے گریز کریں : برطانوی ہائی کمشنر 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ہدایت کی ہےکہ برطانیہ سےپاکستان آنےکےخواہش مندغیرضروری سفر سےگریز کریں،برطانوی حکومت مسلسل صورتحال پرنظررکھےہوئےہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پراپنےویڈیو پیغام میں برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نےکہا کہ کورونا کی تیسری لہر کے باعث پاکستان میں کورونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس کی روک تھام کیلئے حکومت پاکستان نے سنجیدہ اقدامات اٹھائے ہیں اورحالیہ لہر سےنمٹنے کیلئےسخت اقدامات کافیصلہ کیا ہے،عوام کورونا ایس اوپیز پر سختی سے عمل کریں۔

کرسچن ٹرنر نے کہا کہ برطانیہ سے پاکستان آنے کے خواہش مند غیرضروری سفر سے گریز کریں،برطانوی حکام انتہائی ضرورت کے تحت پاکستان آنے کی اجازت دے رہے ہیں،برطانیہ سےباہرسفرکرنے والوں کوسفر سےمتعلق فارم پرکرناہوگا،۔برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ کورونا کے پیش نظر برطانیہ آنے والوں کو ہوٹل میں قرنطینہ کرنا ہو گا، کورونا کے باعث پابندیوں سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں، کورونا کی وجہ سے یوم پاکستان کی تقریبات بھی بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکتیں۔

Update on Covid & ???????????????? travel: it’s illegal to travel from UK for leisure; cases are rising in ????????; & border measures can change at short notice - stay informed at https://t.co/SaaXJrgQHx pic.twitter.com/gZ01SJIJij