سمندر میں بد ترین ٹریفک جام، دنیا حیران پریشان رہ گئی

قاہرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بحیرہ احمر کو بحیرہ روم سے ملانے والی نہر سویز میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی جہاز ایور گرین پھنس جانے کے باعث سمندر میں ’ٹریفک جام‘ ہوگیا۔

بی بی سی کے مطابق گزشتہ روز ایور گرین نامی جہاز مصر کی سویز نہر سے گزرتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نہر میں ہی پھنس گیا۔ نہر سویز 193 کلومیٹر طویل اور 205 میٹر چوڑی ہے جبکہ اس میں پھنسنے والا جہاز ایور گرین 400 میٹر لمبا اور 60 میٹر چوڑا ہے۔

جہاز کی مالک کمپنی ایور گرین مرین کارپس کے مطابق گزشتہ روز ایور گرین بحری جہاز چین سے نیدر لینڈز کے شہر روٹر ڈیم جا رہا تھا، نہر سویز کو پار کرتے ہوئے ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے اس کی سمت بدل گئی اور اس نے نہر کو بلاک کردیا۔

Just received a confirmation that rumors that the Ever Given has moved are INCORRECT, but they expect to float it in few hours. #Suez #Egypt #EverGiven pic.twitter.com/cHwyvpcUlV