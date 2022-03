مفتاح اسماعیل نے ثانیہ عاشق کے دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے کی وضاحت پیش کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما مفتاح اسماعیل نے رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق کے ڈوپٹے سے چہرہ صاف کرنے پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بے دھیانی میں ثانیہ بہن کے دوپٹے سے چہرہ صاف کر لیا،احساس ہونے کےبعد میں نے ان سے معافی بھی مانگی۔

اپنے ایک ٹوئٹ میں مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ثانیہ عاشق میری بہن ہیں،میں نے اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے پہلے جیب میں موجود ٹشو نکالا تھا لیکن بعد میں جب دوسری بار اپنا چہرہ صاف کرنے لگا تو بے دھیانی میں ثانیہ بہن کے دوپٹے سے کر لیا۔انہوں نے مزید لکھا کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے ان سے معذرت بھی کی۔

A video shows me wiping my face with my sister @SaniaaAshiq’s dupatta. As seen, I reached in my pocket, got a tissue & wiped my face. 2nd time I unknowingly picked up her dupatta on the tissue to wipe my face. Of course I apologised to her when I saw it.