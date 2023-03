کارکنان پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کی تصاویر عالمی تنظیموں کو بھیج رہے ہیں، عمران خان کابیان

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہاہے کہ تمام افسران کی تصاویر عالمی تنظیموں کو بھیج رہا ہوں تاکہ غیر قانونی توڑ پھوڑ اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کی شناخت کر سکیں۔

ٹوئٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمران خان کاکہنا تھا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تمام قوانین توڑ رہی ہے، بس بہت ہو گیا، حسان نیازی کو ضمانت ملنے کے بعد اغوا کر لیا گیا، بعد میں ان پر جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے ان پر الزام لگایا گیا۔

despite both having permission to be inside Judicial Complex. Hassaan Niazi was abducted immed after getting bail & later charged with sham FIRs to keep him lcoked up. I am sending pictures of IGs Punjab & ICT & of all officers indulging in this criminal behaviour to int HR orgs