پاک افغان ٹی 20 سیریز, ٹرافی کی رونمائی کردی گئی

شارجہ (ویب ڈیسک) پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ٹی20 سیریز کیلئے ٹرافی کی رونمائی کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں پاک افغان ٹی20 میچز کی سیریز کیلئے ٹرافی کی رونمائی میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں شاداب خان اور راشد خان نے شرکت کی، سیریز کیلئے پیش کی گئی ٹرافی افغان فن و ثقافت اور کاریگری کا شاہکار ہے جسے ہاتھ سے تیار کیے گئے قالین سے بنایا گیا ہے۔

دوسری جانب دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آغاز آج سے ہوگا، پہلا میچ پاکستان وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔افغانستان کے خلاف سیریز کیلئے پاکستان کو بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی جبکہ فاسٹ بولر نسیم شاہ بھی نجی مصروفیات کے باعث دبئی میں موجود ہیں۔

قبل ازیں گزشتہ روز افغان کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف اپنے سکواڈ کا اعلان کیا تھا، جس کیلئے لیگ سپنر راشد خان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔

An ultimate symbol of art & culture ????

Introducing trophy for the #AFGvPAK T20I series, an exquisite masterpiece of Afghan artistry and craftsmanship. The trophy is made from a handcrafted Afghan carpet, representing the rich heritage & traditions of our nation#AfghanAtalan pic.twitter.com/UpDh1NE2FM