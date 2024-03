مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:84

China's Love Affair With Supplements

چائنہ میں آ سٹریلین وٹامنز اور سیپلیمینٹس کی بے انتہا مانگ ہے۔ Sandrako جو Westmead Hospital NS.W Australia میں بطور نرس کام کرتی ہے کہتی کہ جب بھی وہ اپنی فیملی سے ملنے ہانگ کانگ جاتی ہیں تو و ہ اپنے سوٹ کیس میں اتنی جگہ ضرور خالی رکھتی ہیں جس میں کم از کم 10 بوتلیں وٹا منزاور سیپلیمینٹس کی سما سکیں۔ چائنہ کے لوگ خاص طور پر ہانگ کانگ کے لوگ اپنی صحت کے متعلق بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ چینی لوگو ں میں وہاں بنی ایسی چیزوں پر کم ہی بھروسہ کیا جاتا ہے۔اسی وجہ سے Australian's clean and green وٹامنز اورسیپلیمینٹس کی زبردست مانگ ہے۔ آسٹریلیا میں وہ پراڈکٹس جن میں جڑی بوٹیاں، معدنیات ہیں وہ دوائیوں کی ہی طرح ریگولیٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن چین اور امریکہ میں ان کو فوڈ سیپلیمینٹس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ آسٹر یلوی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کچھ ہی سال پہلے شروع ہوئی لیکن اب تو 6 سے 12 ماہ کے عرصہ کے دوران ان ڈیمانڈ میں ہو شربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

Swisse Wellness نامی برانڈ چائنہ مارکیٹ میں گھر کر گئی ہے اور 83 فی صد حصہّ اِس کمپنی کا ہانگ کانگ کی ایک کمپنی Biostime نے 1.67 بلین میں خریدا ہے۔ آن لائن ڈیل کے ذریعے مال بیچا جاتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے360 ملین اَون لائن چینی خریدار ہیں۔

"Black mores" جو مدّ مقابل آسٹریلوی کمپنی ہے اُس سے 5گنا زیادہ کا کاروبار ہے۔ کمپنی کے شیئر کی قیمت $31فی شیئر سے بڑھ کر$130 ڈالر فی شیئر ہو گئی ہے blackmores کے CEC" Christine Hologate" کہتے ہیں کہ چائنا میں آپ کو کسی بھی شخص کو اِن قدرتی ہیلتھ پروڈکٹ کے فوائد بتلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے تو یہاں تک سُنا ہے کہ فش آئل $20 ڈالر کا خرید کر $100 کا اَون لائن بیچا جا رہا ہے۔ چائنہ میں لوگ اپنے نمائندے آسٹریلیا میں مقررکر رہے ہیں تاکہ وہ یہ پروڈکٹ خرید کر اپنے ہی نام سے چائنہ بھیج دیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جنہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا تو کہا کہ وہ کئی ملین ڈالرز کا مال خرید کر چائنہ کو سپلائی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو چائنی لوگوں کے رشتہ دارہیں یا پھر دوست یا آسٹریلوی شہری بھی جو چائنیز کو یہاں Represent کرتے ہیں۔

The Shocking Figures

گھریلو تشدّد کے سدّ باب کیلئے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر Molcom TurnBullنے کیا کچھ کیا:

گھروں کی سیکیورٹی کو اَپ گریڈ کیا۔ 20,000 موبائل فونز متاثرّہ عورتوں کے لیے اور G.P.S Tracking کا انتظام تشدّد کرنے والے مردوں کیلئے۔ اِس پر کل خرچہ 100 ملین آسٹریلین ڈالر آیا۔ یاد رہے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 12 عورتوں میں سے ایک پھر بھی اُسی تشددّ کرنے والے خاوند کے پاس واپس آجاتی ہے، کیونکہ اُس کے پاس رہنے کیلئے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ (جاری ہے)

