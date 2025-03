بیوی جب فون پر  بات کرنا چاہے تو سمجھو مشکل میں پھنسنے والے ہیں‘ ابھیشیک بچن

ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن نے کہا ہے کہ جب بیوی جب فون پر بات کرنا چاہے تو سمجھو مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔

حال ہی میں اپنی فلم آئی وانٹ ٹو ٹاک میں بہترین اداکاری پر ایوارڈ جیتا، اس موقع پرتقریب میں اداکار ارجن کپور نے ابھیشیک سے فلم کے عنوان پر دلچسپ سوال پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جس کی I Want To Talk کال آپ کو دبا ئومیں ڈال دیتی ہے؟ابھیشیک نے ارجن کی غیر شادی شدہ زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے برجستہ جواب دیا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی تک ناں؟ جب ہو جائے گی تب تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بیوی کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے، I Want To Talk تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔