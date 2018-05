16اراکین اسمبلی ن لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اب تک مسلم لیگ ن کے کل 16ممبران قومی اسمبلی (ایم این ایز) پارٹی چھوڑ کرتحریک انصاف میں شامل ہوچکے ہیں۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ پر تفصیلات شیئرکرتے ہوئے سینئر صحافی بے نظیر شاہ نے بتایاکہ مسلم لیگ ن چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونیوالوں میں فیصل آباد سے نثار جٹ، مظفرگڑھ سے عاشق گوپانگ، شیخوپورہ سے بلال احمد ورک ، بھکر سے افضل خان ڈھانڈلہ، راجن پور سے جعفر لغاری، گوجرانوالہ سے طارق محمود، چنیوٹ سے غلام بی بی بھروانہ شامل ہیں۔

This year, to date, 16 sitting MNAs from Punjab left the PML-N for the PTI. (1)