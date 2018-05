لارڈز ٹیسٹ،پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ایک وکٹ کے نقصان پر 50رنز بنالئے

لارڈز(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں قومی ٹیم نے پہلے دن کے اختتام تک ایک وکٹ کے نقصان پر 50رنز بنالئے جبکہ اسے ابھی بھی 134رنز کا خسارہ ہے۔

Pakistan soak up the pressure in the final session to close the day on 50/1 after bowling England out for 184 on day one of the 1st Test at Lord's.

Who stood out for you today?#ENGvPAK scorecard ➡️ https://t.co/5OEmW3pCzn pic.twitter.com/4q2Aip0Ka1