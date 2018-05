مریم نواز احتساب عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کومے اور فل سٹاپ کیوں پڑھ رہی تھیں؟ بالآخر خود ہی وجہ سے پردہ ہٹادیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ احتساب عدالت میں اپنا بیان قلمبند کرانے کے دوران کومے اور فل سٹاپ اس لیے پڑھ رہی تھیں کیونکہ عدالتی کارروائی میں یہ چیزیں بھی اہم کردار اد ا کرتی ہیں۔

احتساب عدالت میں مریم نواز نے اپنا بیان قلمبند کرانا شروع کیا تو ساتھ ہی انہوں نے کومے اور فل سٹاپ بھی پڑھنا شروع کردیے جس پر جج محمد بشیر نے انہیں کہا کومے تو نہ پڑھیں جس پر مریم نواز نے کہا انہیں وکیل نے ہدایت کی ہے کہ ہر چیز پڑھنی ہے۔

مریم نواز کی جانب سے اب ٹوئٹر پر اپنے اس فعل کی وضاحت کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا وہ اس لیے کومے، فل سٹاپ، انورٹڈ کومے اور نئے پیراگراف کو الگ الگ پڑھ رہی تھیں کیونکہ اس طرح کرنے سے ہر چیز واضح اور بہتر طریقے سے ریکارڈ ہوجاتی ہے کیونکہ رموزِ اوقاف سے الفاظ کے معانی تبدیل ہوجاتے ہیں۔

As a practice,commas,full stops,inverted commas,new paragraphs,all have to be read with emphasis&recorded. Punctuation can change meanings. https://t.co/5Xe0eA1x7F