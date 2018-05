”شہزادہ ہیری کی شادی دیکھ کر مجھے اپنی شادی یاد آگئی کیونکہ ۔۔۔“عروہ حسین نے اس پیغام کے ساتھ اپنی ایسی تصویر شیئر کرادی کہ سوشل میڈ یا پر طوفان برپا ہو گیا ،پاکستانی ان پر ٹوٹ پڑے لیکن پھر ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ ہفتے برطانوی شہزادے ہیری اور امریکی اداکارہ میگھن مارکل کی شادی ہوئی جسے پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں دو بلین افراد نے یہ شادی دیکھی جبکہ 1 لاکھ سے زائد افراد ونڈسر کاسل پہنچے تاکہ دولہے اور دلہن کی ایک جھلک دیکھ سکیں۔پاکستانی میڈ یا نے بھی اس شادی کو خوب دکھا یا اور سوشل میڈ یا پر بھی یہ شادی ٹاپ ٹرینڈ بنی رہی جس پر لوگوں نے طرح طرح کی کمنٹس کیے ،اس شادی پر پاکستانی سلبیرٹیز سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات نے نوبیاہتا جوڑے کو نیک تمناﺅں کے پیغامات بھیجے لیکن جب پاکستانی اداکارہ عروہ حسین نے اس شادی پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا اور سوشل میڈ یا صارفین نے عروہ حسین کو آڑے ہاتھوں لے لیا ۔عروہ حسین نے اپنی اور شادی کا موازہ ’شاہی شادی‘ سے کرتے ہوئے چند ایسی تصاویر جاری کر دیں کہ سوشل میڈیا صارفین نے رمضان المبارک کے باوجود بھی ’ہتھیار‘ بلند اٹھا لئے اور پھر وہ کچھ کہہ دیا جس کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو گا۔

ایک صارف نے لکھا ”آپ لوگ ان بے فضول عروہ اور فرحان کا شاہی فیملی کیساتھ موازنہ کر رہے ہو۔ دماغ ہل گیا ہے میرے خیال سے ، پاگل۔۔۔ کہاں شاہی خاندان اور کہاں یہ پاکستان کے مقامی عروہ اور فرحان“

ایک صارف نے لکھا ”آپ کے اعتماد کو سلام ہے“

ایک اور صارف نے لکھا ”باجی کی غلط فہمیاں چیک کریں اپنے بارے میں“

ایک صارف نے کہا ”غریبوں کی شاہی شادی“

سوشل میڈ یا صارفین کی جانب سے تنقید کے بعد عروہ حسین نے اپنے پیغام کی وضاحت کی

اپنی بہن پر اس انداز میں تنقید پر ماورا حسین بھی خاموش نہ رہ سکیں اور انہیں نے عروہ حسین کا دفاع ان الفاظ میں کیا

Royal or not, every ones wedding day is extraordinary for them (no one compared) & we must only show them Love! I usually don’t address the trolls but why would you mock your own for anyone else? also trolling is so last year.Move on! #Royaldoublestandardsbypettytrolls ???????? https://t.co/LiYzJ8Ixr9