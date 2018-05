”جوائی کو عزت دو “ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مشہور ہونے کے بعد سوشل میڈ یاپر نواز شریف ،مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ایسی تصویر منظر عام پر آگئی کہ سوشل میڈ یا صارف نے بڑا مطالبہ کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز آج کل ”ووٹ کو عزت دو “کا نعرہ لے کر پاکستان کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور جلسہ عام کے دوران اپنے اس نعرے پر خوب زور دے رہے ہیں لیکن اب سوشل میڈ یا پر ایک نیا نعرہ لگ گیا ہے ”جوائی کو عزت دو “۔

تفصیل کے مطابق آج ایک سوشل میڈ یا صارف نے مریم نواز سے سوال کیا ”آپ کے بیان ریکارڈ کرنے کے دوران بھی خود ساختہ لوڈ شیڈنگ کی گئی تھی کہ نہیں ؟“

اس پر مریم نواز نے کہا ”نہیں !وہ سب حربے میاں صاحب کو تنگ کرنے کے لیے ہیں مگر مجال ہے میاں صاحب اف بھی کر جائیں “۔

اس پر تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل نے رد عمل دیتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی اور پوچھا کہ اس میں کیپٹن صفدر کہاں ہیں ؟۔تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریب کے دوران سٹیج پر مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے ساتھ والی نشست پر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن کیپٹن صفدر ان سے دور ایک طرف نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں ۔

Let’s see If you can spot Captain Safdar in this picture???????????????? pic.twitter.com/wkXrUPP2lI