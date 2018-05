انگلینڈ کے خلاف محمد عباس کی شاندار کارکردگی

لارڈز(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم نے کما ل کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میزبان ٹیم کوپہلی اننگ میں184رنز تک محدود کردیا ،قومی ٹیم کی جانب سے محمد عباس اور حسن علی نے چار،چار وکٹیں حاصل کی۔

ْقومی ٹیم میں اپنے کئیریر کا چھٹا میچ کھیلنے والے محمد عباس نے اس اہم دورے میں اپنے انتخاب کو اپنی کارکردگی سے ٹھیک ثابت کردیا۔ٹاس جیت کر اننگ کا آغاز کرنے والی انگلینڈ کوپہلا نقصان کھیل کے چوتھے اوورز میں ہی اٹھا نا پڑا جب فاسٹ باولر محمد عباس نے مارک سٹون مین کوکلین بولڈ کردیا وہ صرف چار رنز ہی بناپائے۔محمد عباس نے بن سٹوکس کو اس وقت ایل بی ڈبلیو کیا جب لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ٹیم کے مجموعے کو مستحکم بنادیں گے۔ٹیل اینڈ ر کی تباہی بھی محمد عباس نے ہی اڑائی،ڈومینک بیس اور سٹورٹ براڈ ان کے آخری دو شکار ثابت ہوئے۔

England collapse! Mohammad Abbas and Hassan Ali combine to clean up the remaining five wickets for just 19 runs, England all out for 184 at Lord's!#ENGvPAK LIVE ➡️ https://t.co/5OEmW3pCzn pic.twitter.com/JT92UsxfSC