چیئر مین نیب پر شرمناک الزامات ،شہباز شریف بھی میدان میں آگئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن نے چیئر مین نیب کے معاملے سے لاتعلق رہنے کا فیصلہ کرلیاہے ، مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف نے کہاہے کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک ٹوئٹ میں شہباز شریف نے کہاکہ ن لیگ کو کسی کی ذاتی زندگی سے سروکار نہیں ، ہم اپنے سیاسی اور قانونی بیانیے پر قائم رہیں گے ۔

انہوں نے کہا کہ چیئر مین نیب سے متعلق ہمارا اصولی موقف ہے ،ہم قانونی بنیادوں پر اپنے تحفظات ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے ۔

This is beyond words. It's Shameful. Unbecoming. Reprehensible. The selected PM is clearly unfit for the job. Sad day for Pakistan! https://t.co/9PdY9d8KrK