انتہائی تنگ لباس پہننے کی وجہ سے معروف ہالی ووڈ اداکارہ کا دم گھٹ گیا، بیہوش ہوگئی

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) فرانس میں جاری کانز فلمی میلے کے دوران معروف ہالی ووڈ اداکارہ ایلی فیننگ تنگ لباس پہننے کی وجہ سے بیہوش ہوگئیں۔

کانز فلم فیسٹیول 2019 فرانس میں جاری ہے جس میں دنیا بھر کے اداکار شریک ہیں۔ رواں سال کے فلمی میلے کی جیوری میں شامل امریکی اداکارہ ایلی فیننگ کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے وہ گالا ڈنر کے دوران انتہائی تنگ لباس پہن کر شریک ہوئیں جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹ گیا اور وہ بیہوش ہوگئیں۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے جس وقت تنگ لباس پہنا اس وقت وہ حیض کی حالت میں تھیں جس کی وجہ سے ان پر غشی کا دورہ پڑا۔

گالا ڈنر کے دوران ایلی فیننگ کی حالت خراب ہوئی تو قریب ہی برطانوی اداکار کولن فرتھ موجود تھے جنہوں نے فوری طور پر اداکارہ کو سنبھالا اور انہیں طبی امداد کیلئے لے گئے۔

ایلی فیننگ نے واقعے کے بعد اپنی ایک تصویر بھی انسٹاگرام پر شیئر کی جس میں انہوں نے خود کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے تصویر کے ساتھ ’انتہائی تنگ لباس‘ اور ’ایامِ حیض‘ کے ہیش ٹیگز بھی دیے۔

