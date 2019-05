ڈالر کی قیمت میں کمی کیلئے حمزہ علی عباسی کی والدہ اور بہن نے انتہائی اہم قدم اٹھا کر پاکستانیوں کیلئے مثال قائم کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی شروع کردی لیکن ایسے میں اداکار حمزہ علی عباسی کی والدہ اور بہن نے تمام پاکستانیوں کیلئے مثال قائم کردی۔

اداکار حمزہ علی عباسی نے ٹوئٹر پر بتایا کہ ان کے پاس ڈالر اکاﺅنٹ نہیں ہے البتہ ان کی والدہ اور بہن کے ڈالر اکاﺅنٹ ہیں۔ ’ مجھے یہ اعلان کرنے پر فخر ہے کہ میری والدہ اور بہن نے اپنے تمام ڈالرز کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کرالیا ہے‘۔

حمزہ علی عباسی نے تمام پاکستانیوں سے درخواست کی کہ جتنی جلدی ممکن ہوسکے وہ ڈالر کو فروخت کرکے اس کے عوض پاکستانی روپے حاصل کرلیں تاکہ اپنی کرنسی کی قدر بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔

I don't have a dollar accnt but my mother & sister have one. I am proud to announce tht today they converted all the dollars into PKR. So i request all of u to DITCH THE DOLLAR and buy Pakistani Rupee asap & play ur part in strengthening our currency! ???????? #میں_پاکستانی_ہوں